Андрей Федун: Дзюба в «Локомотиве»? Мне это неинтересно, не слежу за футболом

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал подписание контракта 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».

«Дзюба перешёл в «Локомотив»? Если честно, я понятия не имею, что там происходит и зачем там происходит. Больше скажу вам: мне это даже неинтересно. Я не слежу сейчас за футбольной повесткой. Даже не знаю, что он перешёл в «Локомотив», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

34-летний Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. За красно-зелёных Дзюба будет выступать под седьмым номером.