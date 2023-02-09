Что ждёт Дзюбу в «Локомотиве»: победа в Кубке или вылет в Первую лигу?

Сага с новым клубом Артёма Дзюбы завершилась. Куда только ни отправляли нападающего этой зимой. Куча европейских клубов, «Торпедо», «Пари НН»… Но в итоге Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». На первый взгляд от этого трансфера выигрывают все: «Локо», находящийся в сложном турнирном положении, получает полноценную боевую единицу. Дзюба же нашёл для себя едва ли не самый оптимальный вариант, чтобы попылить на более-менее приличном уровне. Букмекеры уже принимают ставки на то, что ждёт Дзюбу в «Локомотиве». Давайте изучать.

Вылететь будет сложно, но и трофей взять не получится

«Локомотив» с треском провалил осеннюю часть РПЛ. На зимние каникулы железнодорожники ушли лишь на 14-й позиции, всего на одно очко опережая «Химки», которые уже находятся в зоне прямого вылета.

Зимой в клубе прошли серьёзные перестановки. Главным тренером назначили Михаила Галактионова, пришли в команду лидеры «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков, аргентинец Конти из «Бенфики». А теперь ещё и Дзюба с Игорем Смольниковым. Конечно, состав у «Локо» не под вылет. Но сможет ли новый тренер найти общий язык со всеми новичками, сделать из коллектива единую команду? Здесь пока вопросы. Поставить на прямой вылет «Локомотива» в Первую лигу можно с коэффициентом 11.00. Как минимум у трёх коллективов вероятность покидания элиты выше: на «Торпедо» дают 1.05, на «Химки» — 1.40, а на «Факел» — 3.80.

Если в РПЛ главная задача «Локомотива» — не вылететь, то в Кубке России можно побороться за трофей. Правда, на пути железнодорожников стоит «Спартак» Гильермо Абаскаля. Куда более отлаженный механизм. Поэтому и в Кубке шансы «Локо» оценивают не столь высоко. Поставить на победу Дзюбы и компании в Кубке России можно за 13.00. Это всего лишь седьмая строчка в букмекерских раскладах. Впрочем, возможно, у «Локо» получится повторить путь «Спартака» прошлого сезона? Провал в РПЛ было бы красиво компенсировать трофеем.

Не ждите от Дзюбы голевой феерии

Конечно же, букмекеры принимают ставки и на голевые успехи Артёма Дзюбы в новой команде. И, надо сказать, огромной результативности от нападающего аналитики не ждут. Количество вероятных голов эксперты установили на отметке 2.5. На то, что Дзюба забьёт хотя бы три гола, можно поставить за 1.72, на то, что не доберётся даже до этой отметки — за 2.00.

Опасения экспертов можно понять. В «Адана Демирспор» Дзюба практически не играл, а когда выходил на поле, выглядел не слишком готовым. Игровой практики у Артёма не было полгода. То, что форвард поддерживал хорошую физическую форму – однозначно, но игровой тонус не обретается по мановению волшебной палочки. С другой стороны, уровень РПЛ снизился, для этой лиги Дзюба – топ-форвард. Лишь бы он смог поладить с тренерским штабом.

На то, что Дзюба отдаст как минимум три голевые передачи, предлагают коэффициент 1.96, а на ТМ 2.5 ассиста – 1.75. За 5.10 можно поставить на то, что нападающий хотя бы раз в оставшихся 13 турах будет удалён с поля. Гол Дзюбы со штрафного идёт за 8.00: за этой ставкой точно стоит последить. Если Артёму на сборах будут доверять стандартные положения, то почему бы и нет?

В РПЛ вернулся скандальный, но в то же время умелый форвард. Помогут ли Дзюба и «Локомотив» друг другу? Предсказать это сложно, но то, что на бумаге эта комбинация выглядит перспективно – не поспоришь. Удачных ставок!