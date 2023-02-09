Нападающий Маркос Гильерме перешёл в «Химки»

Нападающий Маркос Гильерме стал игроком «Химок». Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных. Контракт между сторонами рассчитан на 1,5 года.
На протяжении профессиональной карьеры игрок выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу», саудовский клуб «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и загребское «Динамо». В 15 матчах за национальную команду Бразилии U20 он забил шесть мячей.
Напомним, ранее сегодня «Химки» также подписали бразильского защитника Лео Андраде и защитника Петара Голубовича, который до этого выступал за норвежский «Олесунн».
Ранее «Химки» победили армянский «Пюник» со счётом 2:0, уступили «Велесу» (1:2) и сыграли вничью с сербской «Войводиной» (0:0). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.
- 9 февраля 2023
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