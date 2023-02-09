Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе, чтобы получить вид на жительство алжирцам

Во Франции 48-летний мужчина, чьё имя не называется, был осуждён за то, что выдавал себя за отца суперзвезды «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, мужчина представлялся Уилфридом Мбаппе, отцом известного нападающего, для того чтобы оформить вид на жительство во Франции для семейной пары из Алжира. Злоумышленник пытался использовать имя Мбаппе при электронной переписке и во время телефонных звонков.

В суде мужчина раскаялся в содеянном: «Мне стыдно, я очень сожалею о содеянном». Однако власти признали его виновным из-за его криминального прошлого и приговорили к десяти месяцам лишения свободы.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»: