Игрок «Волги»: «Зенит» не каждый день приезжает в Ульяновск. Матч Кубка не надо переносить

Защитник «Волги» Егор Данилкин оценил идею о переносе матча Кубка России с «Зенитом» из Ульяновска в Санкт-Петербург в связи с погодными условиями, отметив, что команда с берегов Невы редко добирается до небольших городов.

«Я считаю, что не надо переносить матч из Ульяновска в Санкт-Петербург. Если поле позволит играть, почему мы должны переносить такую игру? Мы должны порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит». Мы считаем, что надо проводить матч дома», – приводит слова Данилкина Metaratings.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил «Волге» назначить санкт-петербургский стадион «Газпром Арена» резервным местом проведения кубкового матча, однако в руководстве ульяновского клуба ответили отказом.