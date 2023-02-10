Баженов прокомментировал информацию о просмотре «Спартаком» голкипера «Волги» Еремеева

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о информации о том, что московский клуб просматривал 17-летнего голкипера ульяновской «Волги» Дмитрия Еремеева.



«Мы в Турции смотрим по два-три матча в день, я в основном слежу за своими игроками, которые находятся в аренде. Также я смотрю игры молодежной команды «Спартака» и езжу на их тренировки. Если мои арендованные футболисты или молодежка не играет в этот день, то едем смотреть остальные команды, не кого-то конкретно, а просто интересно же, ведь это футбол наш российский», — приводит слова Баженова Metaratings.



Еремеев является воспитанником «Волги», на его счету три матча за команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 25 тыс.