Игорь Ледяхов: Тедеско будет очень тяжело работать в сборной Бельгии

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.



«Мне все равно, что Тедеско будет работать тренером сборной Бельгии. Видимо, руководство национальной команды Бельгии считает, что Тедеско – это тот тренер, который нужен сборной этой страны. Прежде всего, Доменико показал результат в Германии, выиграв с «Лейпцигом» кубок. В Европе не смотрят на тренеров, которые что-то выигрывают в нашем чемпионате. Мы варимся в своем соку. Тедеско взяли в сборную Бельгии только из-за работы в Германии.



Получится ли у Тедеско в сборной? Никто не знает. У бельгийцев сейчас смена поколений. Их сборная неудачно выступила на чемпионате мира. Очень сложно будет Тедеско. Посмотрим, как он справится», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».