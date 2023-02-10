Сёмин: сможет ли Дзюба спасти «Локомотив» от вылета? Время покажет
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход российского нападающего Артёма Дзюбы в клуб.
«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к руководству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артём спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023.
Ранее сообщалось, что Дзюба будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.
В чемпионате России Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Арсенал» и «Томь». Футболист является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
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