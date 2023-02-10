Сон Хын Мин признан лучшим игроком 2022 года в Азии

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2022 года в Азии.
30-летний игрок сборной Южной Кореи набрал в опросе 256 очков и выиграл этот приз шестой год подряд, всего у него 8 таких наград, сообщает VnExpress.
Второе место в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов с 120 баллами разделили Мехди Тареми («Порту», сборная Ирана) и Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль», сборная Саудовской Аравии).
В топ-5 также вошли защитник «Наполи» и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ и вингер сборной Японии и «Брайтона» Каору Митома.
В текущем сезоне Сон провёл 28 матчей, забил 8 голов и записал на свой счёт 4 результативные передачи.
Следующий матч «Тоттенхэм» сыграет с Лестером 11 февраля.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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