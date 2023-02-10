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«Побед и хорошего настроения». Смольников прокомментировал переход в «Локомотив»

«Побед и хорошего настроения». Смольников прокомментировал переход в «Локомотив»
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Защитник московского «Локомотива» Игорь Смольников прокомментировал свой переход в стан железнодорожников.

«Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду возможности присоединиться к команде и первых тренировок. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на стадионе», — сказал Смольников в видео в официальном телеграм-канале «Локомотива».

34-летний Смольников начинал текущий сезон в московском «Торпедо», однако расторг контракт с автозаводцами. Соглашение защитника с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона-2022/2023. Смольников сыграл 21 матч в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Футболист является воспитанником московского «Локомотива».

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