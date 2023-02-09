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Сёмин: Дзюба и Смольников были бы нужны мне в «Локомотиве» лет семь назад

Сёмин: Дзюба и Смольников были бы нужны мне в «Локомотиве» лет семь назад
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил переход в стан железнодорожников нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова, отметив, что футболисты пригодились бы коллективу красно-зелёных семь лет назад.

«Станут ли Дзюба и Смольников усилением для «Локомотива»? Не знаю. Если тренер просит взять этих игроков, то, значит, они ему нужны. Но я‑то не могу комментировать. Повторюсь, если тренер просит, стало быть, они ему нужны.

Были бы они нужны мне в моей команде? Лет семь назад, конечно», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

34-летние Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Форвард будет выступать за москвичей под седьмым номером, защитник — под восьмым.

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