Дмитрий Чистяков: капитана в «Зените» не выбирали, но есть три варианта

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о вариантах на роль капитана в команде и прокомментировал переход хорвата Деяна Ловрена во французский «Лион».



«Капитана в «Зените» не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона.



Привыкли ли уже без Ловрена? В принципе да. Все остальные же остались. Сейчас к нам приедет ещё Ренан. Его в игре ещё не видел. Разве что прочитал про 40 миллионов от «Реала». Видимо, качественный футболист с хорошей левой», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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