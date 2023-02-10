«ПСЖ» может уволить футбольного советника в случае неудачи в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» может расстаться с футбольным советником клуба Луишем Кампушем в случае провала в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Дани Гил.
По информации источника, португальский селекционер может беспокоиться за своё место в «ПСЖ», если команда неудачно выступит в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Кампушем недовольны по трём основным причинам. Первая из них — отсутствие приобретений на позицию нападающего в зимнее трансферное окно. Вторая — провальная попытка по оформлению трансфера защитника «Интера» Милана Шкриньяра уже этой зимой. Третья — в «ПСЖ» недовольны тем, что Кампуш параллельно работает с испанской «Сельтой».
Ранее сообщалось, что руководство парижан разочаровано поражением от «Марселя» в 1/8 финала Кубка Франции (1:2).
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