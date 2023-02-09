Руководство «ПСЖ» недовольно вылетом команды из Кубка Франции

В руководстве парижского «ПСЖ» растёт недовольство на фоне последних результатов команды. Как сообщает издание Footmercato, последним камнем преткновения стал вылет из Кубка Франции от «Марселя» (1:2) на стадии 1/8 финала.
Боссы парижан считали, что после назначения опытного Луиша Кампуша на должность спортивного директора проблемы у клуба исчезнут, однако этого не произошло. К тому же перед началом сезона они прислушались к специалисту и назначили Кристофа Галтье главным тренером команды, в то время как сами хотели нанять Зинедина Зидана.
Не оправдали себя и трансферы. Несмотря на уход многих футболистов и освобождение зарплатной ведомости, трансферы Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Ренату Саншеша не повлияли положительно на команду. Все эти опасения ставят под сомнение продолжение участия в Лиге чемпионов, так как на стадии 1/8 финала клубу предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». В связи с этим в конце сезона в случае неудовлетворительных результатов будут приняты кардинальные меры.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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