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Кириченко: в Иране протесты будут гаситься. Местные отмечают — это полицейское государство

Кириченко: в Иране протесты будут гаситься. Местные отмечают — это полицейское государство
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался о протестах в Иране.

«Да, иранцев эта история тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто выключалась мобильная связь. Мы не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда есть интернет.

Сначала пробовали VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и он переставал работать. Искали разные способы. Пользовались советами местных хакеров. А как ещё?

Но это не первые волнения в Иране. Местные подчёркивают, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты, так или иначе, будут гаситься. К этому все уже привыкли», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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