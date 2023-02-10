«Мы все разочарованы». Стеллини — о травме Льориса

Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о травме голкипера «шпор» Уго Льориса, который пропустит около шести недель.
«Мы все разочарованы. В конце последней игры Уго сделал отличный сейв. Была последняя подача, которую «Манчестер Сити» сделал в нашу штрафную, и, проявив мужество, Уго вышел на этот мяч, и в этот момент у него возникла проблема с коленом.
Сейчас мы понимаем, что у нас большая потеря, Уго пропустит, возможно, следующие шесть недель. Однако мы также знаем, что у нас есть хороший, опытный вратарь, и мы доверяем Фрейзеру Форстеру, у которого есть опыт в Премьер-лиге, опыт в Лиге чемпионов. Мы разочарованы за Уго, грустно, но мы верим во всех игроков, которые у нас есть», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».
Видео: Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 10 февраля 2023
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
08:02
-
07:53
-
06:39
-
06:13
-
05:49
-
04:55
-
04:53