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«Мы все разочарованы». Стеллини — о травме Льориса

«Мы все разочарованы». Стеллини — о травме Льориса
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Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о травме голкипера «шпор» Уго Льориса, который пропустит около шести недель.

«Мы все разочарованы. В конце последней игры Уго сделал отличный сейв. Была последняя подача, которую «Манчестер Сити» сделал в нашу штрафную, и, проявив мужество, Уго вышел на этот мяч, и в этот момент у него возникла проблема с коленом.

Сейчас мы понимаем, что у нас большая потеря, Уго пропустит, возможно, следующие шесть недель. Однако мы также знаем, что у нас есть хороший, опытный вратарь, и мы доверяем Фрейзеру Форстеру, у которого есть опыт в Премьер-лиге, опыт в Лиге чемпионов. Мы разочарованы за Уго, грустно, но мы верим во всех игроков, которые у нас есть», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».

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