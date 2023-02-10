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Дмитрий Кириченко рассказал, почему согласился поехать работать в Иран

Дмитрий Кириченко рассказал, почему согласился поехать работать в Иран
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал, почему согласился поехать работать в Иран.

«Курбану Бекиевичу (Бердыеву. — Прим. «Чемпионата») поступило предложение. Он ещё с работы в Казани давно знаком с владельцем клуба – мистером Занузи. У него есть бизнес-интересы в России, в том числе в Республике Татарстан. Когда ушли из «Кайрата», появился такой вариант. Понятно, что долго сомневались. Страна со своими особенностями.

Работа есть работа. Это в любом случае полезный опыт. Было интересно изучить другой менталитет», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Кириченко с Бердыевым покинули иранский клуб в конце прошлого года.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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