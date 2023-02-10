Кириченко объяснил, как игроки опаздывали на тренировки из-за отключения интернета в Иране

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал о специфике работы в Иране.
«С точки зрения футбола удивительным казалось в целом функционирование клуба. Оно было не всегда профессиональным. Ведь до этого мы работали в местах, где вертикаль выстроена чётко. К этому пришлось привыкать. У них специфический уклад жизни. А у Бердыева дисциплина и отношение к работе всегда на первом месте – это известный факт. Но со временем к этому стали относиться чуть лояльнее. Но дисциплину всё равно поддерживали.
Мог ли кто-то опоздать на тренировку? Такое было очень редко. Но и то в основном это было связано с технологическими сложностями. Условно, в стране отключили интернет, время сообщили в чат, а он не увидел», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
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