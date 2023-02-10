«Это ненормально — видеть Роналду на скамейке запасных». Феликс — о замене Криштиану на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал замену капитана национальной команды Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре со Швейцарией (6:1).

«Мы были немного удивлены этому, потому что это ненормально — видеть Криштиану на скамейке запасных, но таково было решение тренера, именно он решил так поступить. Криштиану воспринял это нормально, потому что мы были единой командой. Его реакция положительно подействовала на всех нас, вселила в нас уверенность. Он был очень добр к нам и помогал нам во всём.

Думаю, он продолжит играть за сборную, возможно, выступит на чемпионате Европы 2024 года, но вы должны спросить его об этом», — приводит слова Феликса AS.

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