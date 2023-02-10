«Стиль Симеоне — это страдания на поле. Вы должны страдать». Феликс — о тренере «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс прокомментировал свои отношения с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне и рассказал, что аргентинский специалист научил его страдать на поле.
«Что я думаю о Симеоне как о тренере? Все его знают, все знают, что он выиграл. Он очень хороший тренер. У него свой способ видения футбола, которого нет у других. Одним это нравится, другим нет. Зависит от каждого отдельно. Но у него есть свои достоинства, делающие его хорошим тренером.
Чему я научился у него? Когда я играю, я всегда хочу победить. У Симеоне я научился бороться другим способом, не тем, к которому привык. Я всегда хотел побеждать, но там было по-другому.
Стиль Симеоне — это страдания на поле. Вы должны страдать. Если у вас есть шанс, то нужно использовать его. Это не плохо, но отличается от стиля других тренеров. Симеоне научил меня страдать на поле.
Станет ли этот год последним для Симеоне в «Атлетико»? Я не знаю. Каждый год говорят о его уходе, но он никогда не уходил. Так что я больше не верю всему, что говорят. Если он останется — хорошо, если он уйдёт, то пусть у него всё будет хорошо», — приводит слова Феликса AS.
«Атлетико» упустил победу в матче Ла Лиги с «Хетафе»
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