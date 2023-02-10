Кечинов: Денис Глушаков однозначно поможет «Пари НН». Им не хватает опытных футболистов

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».

«Считаю, Денис однозначно поможет «Пари НН». Им не хватает опытных футболистов, как раз Денис своим мастерством и опытом поможет команде как можно лучше выступить», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».



«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.