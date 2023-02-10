Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.

36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.