Дмитрий Кириченко: Россия в Азии будет в числе лидеров, но не на голову сильнее
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко предположил, что сборная России будет в числе лидеров в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Давайте смотреть правде в глаза: сборная Ирана не слабее России. Понятно, что сейчас Карпин экспериментирует с составом и так далее. А есть ещё Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия – они тоже не хуже. Россия будет в числе лидеров. Но точно не на голову сильнее», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:
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