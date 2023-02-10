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Дмитрий Кириченко: Россия в Азии будет в числе лидеров, но не на голову сильнее

Дмитрий Кириченко: Россия в Азии будет в числе лидеров, но не на голову сильнее
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко предположил, что сборная России будет в числе лидеров в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Давайте смотреть правде в глаза: сборная Ирана не слабее России. Понятно, что сейчас Карпин экспериментирует с составом и так далее. А есть ещё Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия – они тоже не хуже. Россия будет в числе лидеров. Но точно не на голову сильнее», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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