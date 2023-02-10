Романо: Тьяго Силва согласился продлить контракт с «Челси»

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва достиг договорённости с руководством синих о продлении контракта. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, бразилец продлит своё пребывание на «Стэмфорд Бридж» до 2024 года. Силва дал устное согласие на продление контракта, представители «Челси» и игрока займутся оформлением соответствующих документов. О заключении нового соглашения будет объявлено в ближайшее время.
38-летний защитник выступает за «Челси» с 2020 года. Тьяго Силва сыграл за лондонский клуб 106 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. В составе «Челси» бразилец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.
Мудрик показал свою работу в спортзале
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