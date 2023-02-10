Дмитрий Кириченко: протесты в Иране? Мы даже их не заметили

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался о протестах в Иране.



«Протесты в Иране? А мы этого даже не заметили. Наша база находилась в старой промзоне на окраине города. 90 процентов времени проводили там. Понятно, что местные нам рассказывали какие-то новости. А смотреть местное ТВ на фарси довольно трудно», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января. Команда Бердыева возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.



Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»: