«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с казахстанским «Аксу»

Сегодня, 10 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казахстанский «Аксу». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало игры — в 17:00.

Состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Горшков, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Констанца, Бабкин, Ежов, Гарре, Рахманович, Писарский.

Запасные: Ломаев, Солдатенков, Зотов, Рассказов, Коваленко, Соколов, Чиркович, Хлусов, Цыпченко, Тоцкий.

Пресс-служба самарцев отмечает, что Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Владислав Шитов не сыграют из-за небольших повреждений.

Ранее сегодня, 10 февраля, «Крылья Советов» обыграли молодёжную команду московского «Спартака» со счётом 3:1. В составе самарской команды отличились Тоцкий, Хлусов и Цыпченко. За молодёжку красно-белых единственный мяч забил Гайдук.