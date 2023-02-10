«Крылья Советов» опубликовали состав на контрольный матч с казахстанским «Аксу»

Сегодня, 10 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казахстанский «Аксу». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало игры — в 17:00.
Состав «Крыльев Советов»: Овсянников, Горшков, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Констанца, Бабкин, Ежов, Гарре, Рахманович, Писарский.
Запасные: Ломаев, Солдатенков, Зотов, Рассказов, Коваленко, Соколов, Чиркович, Хлусов, Цыпченко, Тоцкий.
Пресс-служба самарцев отмечает, что Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Владислав Шитов не сыграют из-за небольших повреждений.
Ранее сегодня, 10 февраля, «Крылья Советов» обыграли молодёжную команду московского «Спартака» со счётом 3:1. В составе самарской команды отличились Тоцкий, Хлусов и Цыпченко. За молодёжку красно-белых единственный мяч забил Гайдук.
- 10 февраля 2023
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