Кавазашвили: Глушаков станет лидером «Пари НН» и принесёт этому клубу пользу

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«Я очень рад, что он продлевает свою футбольную жизнь, где бы он ни играл. Безусловно, он станет лидером «Пари НН» и принесёт этому клубу пользу. Надеюсь, что здоровье позволит ему доиграть контракт до самого конца. Всё зависит только от него. Футболист он отличный, играть умеет. Главное, чтобы физическое состояние не подвело», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.
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