«Крылья Советов» не смогли одолеть «Аксу»
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Сегодня, 10 февраля, состоялась товарищеская встреча между «Крыльями Советов» и «Аксу». Команды играли на тренировочном поле в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
В конце первого тайма Бенхамин Гарре зацепился за мяч, что позволило подать угловой. После долгого розыгрыша Роман Евгеньев пробил с линии штрафной, но мяч прошёл рядом со штангой.
На 69-й минуте Владимир Писарский встретился с мячом в штрафной, вратарь казахстанского клуба спас команду от верного гола.
Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Владислав Шитов не сыграли из-за небольших повреждений.
Ранее сегодня, 10 февраля, самарский коллектив обыграл молодёжную команду московского «Спартака» со счётом 3:1.
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