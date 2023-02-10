«Крылья Советов» не смогли одолеть «Аксу»

Сегодня, 10 февраля, состоялась товарищеская встреча между «Крыльями Советов» и «Аксу». Команды играли на тренировочном поле в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.



В конце первого тайма Бенхамин Гарре зацепился за мяч, что позволило подать угловой. После долгого розыгрыша Роман Евгеньев пробил с линии штрафной, но мяч прошёл рядом со штангой.



На 69-й минуте Владимир Писарский встретился с мячом в штрафной, вратарь казахстанского клуба спас команду от верного гола.



Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Владислав Шитов не сыграли из-за небольших повреждений.



Ранее сегодня, 10 февраля, самарский коллектив обыграл молодёжную команду московского «Спартака» со счётом 3:1.