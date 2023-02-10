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«Крылья Советов» не смогли одолеть «Аксу»

«Крылья Советов» не смогли одолеть «Аксу»
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Сегодня, 10 февраля, состоялась товарищеская встреча между «Крыльями Советов» и «Аксу». Команды играли на тренировочном поле в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

В конце первого тайма Бенхамин Гарре зацепился за мяч, что позволило подать угловой. После долгого розыгрыша Роман Евгеньев пробил с линии штрафной, но мяч прошёл рядом со штангой.

На 69-й минуте Владимир Писарский встретился с мячом в штрафной, вратарь казахстанского клуба спас команду от верного гола.

Максим Витюгов, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Владислав Шитов не сыграли из-за небольших повреждений.

Ранее сегодня, 10 февраля, самарский коллектив обыграл молодёжную команду московского «Спартака» со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2023, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 0
Аксу
Павлодар, Казахстан
Комментарии
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