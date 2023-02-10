АПЛ получит от Electronic Arts € 565 млн за шесть лет — в два раза больше, чей сейчас
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Руководство английской Премьер-лиги на встрече с представителями клуба сообщило, что заключит с Electronic Arts на шесть лет новый контракт, по которому получит € 565 млн. Об этом сообщает журналист Марк Клейнмэн в «Твиттере». EA является владельцем серии футбольных симуляторов FIFA.
Отметим, что у Electronic Arts заканчивается соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА). Игра от ЕA, начиная с части, которая выйдет в 2023 году, не будет носить прежнее название.
По сведениям источника, в лиге отметили, что АПЛ продолжает быть коммерчески привлекательным турниром. Отметим, что это лига с самым высоким показателем дохода от ТВ-трансляций.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
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