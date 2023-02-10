Канчельскис: «Пари НН» не просто так взял Глушакова. Он станет лидером

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«Глушаков станет лидером «Пари НН». Не просто так они же его взяли к себе в команду. У него огромный опыт за спиной, он поможет команде. Денис играл и в «Спартаке», и в сборной России. Это хорошее приобретение для «Пари НН»! Думаю, что Глушаков будет выполнять довольно большой объём в середине поля. Это всегда очень сложное, полезное дело для любой команды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.
- 10 февраля 2023
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