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Нигматуллин: «Пари НН» — отличный вариант для Глушакова. «Химки» были гниющим фруктом

Нигматуллин: «Пари НН» — отличный вариант для Глушакова. «Химки» были гниющим фруктом
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Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».

«Глушакову было очень тяжело в «Химках». Этот проект был изначально гниющим фруктом. Засунь даже Месси туда, он все равно казался бы бледной тенью. У Дениса ещё не всё потеряно! Я уверен, что в своей новой команде он это подтвердит.

«Пари НН» — отличный вариант для Глушакова. Сложно сказать, как всё у них сложится с главным тренером, которого никто не знает. У Дениса есть опыт, мастерство и здоровье — всё, что нужно для продолжения карьеры в РПЛ. Желаю ему удачи в новом клубе!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.

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