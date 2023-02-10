Бывший игрок «Реала» Хесе Родригес стал игроком «Сампдории»
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Бывший атакующий полузащитник «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев. На какой срок рассчитано соглашение испанца с новым клубом, не сообщается.
Хесе Родригес покинул турецкий клуб «Анкарагюджю» в январе, где он провёл 14 игр и забил два гола в первой части сезона.
За «Реал» вингер выступал с 2011 по 2016 год. Всего на его счету 63 матча и 13 голов за основную команду «сливочных». В 2016 году он перебрался в «ПСЖ», но провёл за французский клуб лишь 12 игр, в основном выступая за другие команды на правах аренды.
«Сампдория» располагается на 19-й строчке Серии А, одержав лишь две победы в 21 матче чемпионата Италии. Следующий матч команда сыграет с «Интером» 13 февраля.
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