Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Реала» Хесе Родригес стал игроком «Сампдории»

Бывший игрок «Реала» Хесе Родригес стал игроком «Сампдории»
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес стал игроком «Сампдории». Об этом сообщает официальный сайт генуэзцев. На какой срок рассчитано соглашение испанца с новым клубом, не сообщается.

Хесе Родригес покинул турецкий клуб «Анкарагюджю» в январе, где он провёл 14 игр и забил два гола в первой части сезона.

За «Реал» вингер выступал с 2011 по 2016 год. Всего на его счету 63 матча и 13 голов за основную команду «сливочных». В 2016 году он перебрался в «ПСЖ», но провёл за французский клуб лишь 12 игр, в основном выступая за другие команды на правах аренды.

«Сампдория» располагается на 19-й строчке Серии А, одержав лишь две победы в 21 матче чемпионата Италии. Следующий матч команда сыграет с «Интером» 13 февраля.

Новость по теме
Анчелотти подтвердил, что Бензема продлил контракт с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023