Анчелотти подтвердил, что Бензема продлил контракт с «Реалом»

Французский форвард «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема продлил контракт со «сливочными» до 2024 года. Это подтвердил тренер мадридцев Карло Анчелотти.



«Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне, как всегда, он покажет себя великолепно», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.



Напомним, прошлое соглашение француза с его командой истекало будущим летом.



В прошлом сезоне Бензема стал одним из главных творцов победы мадридцев в Лиге чемпионов, забив ряд важных голов в плей-офф турнира.

В текущем сезоне испанского первенства Карим Бензема принял участие в 12 матчах, девять раз поразил ворота соперника и стал автором трёх результативных передач.

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