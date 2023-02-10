Анчелотти подтвердил, что Бензема продлил контракт с «Реалом»
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Французский форвард «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема продлил контракт со «сливочными» до 2024 года. Это подтвердил тренер мадридцев Карло Анчелотти.
«Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне, как всегда, он покажет себя великолепно», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
Напомним, прошлое соглашение француза с его командой истекало будущим летом.
В прошлом сезоне Бензема стал одним из главных творцов победы мадридцев в Лиге чемпионов, забив ряд важных голов в плей-офф турнира.
В текущем сезоне испанского первенства Карим Бензема принял участие в 12 матчах, девять раз поразил ворота соперника и стал автором трёх результативных передач.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема:
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