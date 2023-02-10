Головин вступил в переговоры о продлении контракта с «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, ожидается, что россиянин вскоре продлит свой контракт, который действует до 2024 года. Это общее желание обеих сторон. Переговоры между сторонами продвигаются успешно, никаких проблем в обсуждениях пока не возникало.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре. «ПСЖ» лидирует в соревновании (51 очко).

Ранее сообщалось, что спортсмен может оказаться в дортмундской «Боруссии».