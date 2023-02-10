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Хлусевич: «Спартак» рад, что выиграл зимний турнир. В этом нет плохой приметы

Хлусевич: «Спартак» рад, что выиграл зимний турнир. В этом нет плохой приметы
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от победы в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«В любом случае турнир, хоть и товарищеский, но хочется его выиграть. Эмоции в любом случае положительные. Это так или иначе подготовка к чемпионату, Кубку. Рады, что выиграли.

Плохая примета выигрывать межсезонный турнир? Думаю, никаких проблем нет. Наша задача готовиться.

В раздевалке слушали музыку. Ничего особенного. Будут ли премиальные? Без понятия. У нас товарищеский турнир, поэтому не знаю», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, «Краснодар» (4:0), а сегодня, 10 февраля, победили «Сочи», забив «барсам» два безответных мяча.

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