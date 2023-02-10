Джикия: хотели, чтобы Классен поднял трофей. Год в команде, а уже два кубка

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему крайний защитник красно-белых Леон Классен не поднял над головой кубок, который команде Гильермо Абаскаля вручили за победу в Зимнем турнире РПЛ.

«Мы хотели, чтобы Леон Классен поднял трофей, но он отказался. Год в команде — уже два трофея. Леон может уйти? Мы его не отпустим, он ключевой», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Красно-белые одержали три победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0).

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: