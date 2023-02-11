Агапов: по сравнению с другими клубами ЦСКА – совершенно другой уровень

Российский защитник «ЦСКА» Илья Агапов поделился впечатлениями о переходе в московский клуб.
«Мог ли я представить полгода назад что окажусь в «ЦСКА»? Полгода назад даже мысли не было об этом. Представить не мог, что окажусь в таком большом клубе, как ЦСКА. Когда я выступал за «Пари НН», все мысли были только о том, как помочь команде и добиться с ней больших результатов.
В каком клубе были самые тяжёлые тренировки? Я думаю, что в ЦСКА. Хоть я и недавно присоединился к клубу, но уже с первых дней понял, что на тренировках нужно будет много пахать. По сравнению с другими клубами ЦСКА – это совершенно другой уровень.
Какие у меня впечатления от тренировок Федотова? Могу сказать, что во всех командах, в которых я играл, именно первые тренировки на сборах были самые тяжёлые и изнурительные. В ЦСКА тренерский штаб так же требует выполнять большой объем работы. Пока что мне сложно выделить отличительные особенности тренировок Федотова, потому что из-за травмы я провёл буквально 3-4 полноценных тренировки", — приводит слова Агапова «Татар-информ»
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