Абидаль – о решении Пуйоля отдать ему кубок ЛЧ: это красивая история для клуба

Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль вспомнил о решении одноклубника Карлеса Пуйоля позволить ему первым поднять кубок Лиги чемпионов после победы в финале сезона-2010/2011.



«Это красивая история для команды, для всего клуба. Она показывает, что в «Барселоне» есть ценности, особенно ценится уважение. Пуйоль был не единственным, кто принимал это решение, но я думаю, что эта красивая идея исходила именно от него. Сегодня я могу ещё раз поблагодарить его и всю команду.

В тот момент, после победного финала Лиги чемпионов, все глаза были устремлены на одного человека — на того, кто поднимает кубок. Мне повезло, что им оказался я. Это гордость для меня, вернувшегося после болезни, для всей моей семьи и, я думаю, для «Барселоны» тоже», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.



Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.