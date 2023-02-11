Бывший тренер «Милана», «Интера» и «Ювентуса» попал в реанимацию после потери сознания

Бывший главный тренер «Милана», «Интера», «Ювентуса», «Лацио» и сборной Японии Альберто Дзаккерони находится в реанимации после потери сознания. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 69-летний мужчина находился в своём доме, когда упал и ударился головой о землю, потеряв сознание. Скорая помощь немедленно доставила Дзаккерони в больницу и поместила в реанимацию. Пока неизвестно, стал ли удар головой о землю причиной потери сознания. У бывшего тренера диагностировано сотрясение мозга и травма головы. Дзаккерони ещё не пришёл в сознание.
Дзаккерони завершил профессиональную деятельность в 2019 году, покинув сборную ОАЭ. Также итальянский специалист работал с китайским клубом «Бэйцзин Гоань».
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