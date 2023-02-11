«Милан» стал четвёртой командой с 3000 играми в Серии А

В ночь с 10 на 11 февраля завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Торино». Команды встречались на арене «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Эта встреча стала для «Милана» 3000-й в чемпионате Италии. Об этом сообщает Opta Paolo в своём «твиттере». Таким образом, «Милан» стал четвёртым клубом в истории Серии А после «Интера», «Ромы» и «Ювентуса», которому удалось установить данное достижение.



В предыдущих 2999 матчах в итальянском чемпионате миланцы одержали 1457 побед, сыграли вничью 879 раз и потерпели 663 поражения.

Подопечные Стефано Пиоли на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 41 балл после 22 матчей.

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