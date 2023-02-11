Экс-защитник «Барсы» ответил на вопрос, повезло ли «Рубину» обыграть команду в 2009 году

Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль ответил на вопрос, повезло ли казанскому «Рубину» обыграть испанскую команду в 2009 году. «Барселона» и «Рубин» встречались в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. В игре на «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) победу одержал российский клуб со счётом 2:1.



«У везения есть свои причины. Та команда была сильна в своём единстве, они выиграли вместе. Каждый игрок по отдельности был ниже уровня «Барселоны», но в том матче сработали слаженные командные действия», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

В Казани команды сыграли вничью — 0:0.

Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»: