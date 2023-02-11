Экс-защитник «Барсы» ответил на вопрос, повезло ли «Рубину» обыграть команду в 2009 году
Поделиться
Бывший футболист «Барселоны» Эрик Абидаль ответил на вопрос, повезло ли казанскому «Рубину» обыграть испанскую команду в 2009 году. «Барселона» и «Рубин» встречались в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. В игре на «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) победу одержал российский клуб со счётом 2:1.
«У везения есть свои причины. Та команда была сильна в своём единстве, они выиграли вместе. Каждый игрок по отдельности был ниже уровня «Барселоны», но в том матче сработали слаженные командные действия», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
В Казани команды сыграли вничью — 0:0.
Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
11:30
-
11:28
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:50
-
10:49
-
10:45
-
10:38
-
10:29
-
10:21
-
10:19
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:47
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:05
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
07:29
-
07:20
Партнерский контент