Кузманович: сербы чувствовали любовь россиян на ЧМ, это прекрасно. Мы счастливы

Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович оценил выступление сербской национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре и рассказал, что сербы чувствовали поддержку со стороны российских болельщиков во время турнира.
«Чемпионат мира в Катаре для Сербии не был хорошим, потому что у нас была хорошая команда, но мы не играли отлично. Мы потеряли шансы на выход в плей-офф, и я не был счастлив — у нас была отличная команда, но мы сыграли плохо. Я не был на чемпионате мира, смотрел его в Сербии.
Слышал ли про поддержку российских болельщиков на матчах Сербии? Россия и Сербия хорошо ладят, это замечательно. Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира, это прекрасно. Сербы были на чемпионате мира, а россияне не имели возможности квалифицироваться туда, но оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», — приводит слова Кузмановича ТАСС.
- 11 февраля 2023
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