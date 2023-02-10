Одноногий футболист, Ришарлисон и Пайет — финалисты голосования за лучший гол 2022 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила финалистов голосования за звание автора лучшего гола 2022 года имени Ференца Пушкаша.

Претендентами на награду по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов стали польский игрок «Варта Познань» с ампутированной ногой Марцин Олекси, забивший гол ножницами в ворота «Сталь Жешув», полузащитник французского «Марселя» Димитри Пайет, поразивший ворота греческого ПАОКа в матче Лиги Европы дальним ударом в «девятку», и форвард сборной Бразилии Ришарлисон, отличившийся в игре с Сербией на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА. Победитель будет объявлен на специальной церемонии ФИФА 27 февраля.