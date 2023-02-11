«Роналду подчеркнул, что пришёл за трофеями». Игрок «Аль-Насра» — о поведении Криштиану

Полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов рассказал, как звёздный нападающий команды Криштиану Роналду ведёт себя в жизни и об общении с португальским форвардом.

«Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нём. С легионерами – по-испански.



Его сопровождают переводчик и телохранители. Он популярный человек, поэтому принял достаточные меры предосторожности. Криштиану остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим футболистам.

Его зарплата нас мало волнует. В нашей команде игроки высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких футболистов в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.



Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьёй, и несколько раз подчеркнул, что пришёл за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растёт каждый день. Он прекрасный пример для подражания», — написал Машарипов в своей колонке на Sports.ru.

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