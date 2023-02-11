Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Роналду подчеркнул, что пришёл за трофеями». Игрок «Аль-Насра» — о поведении Криштиану

«Роналду подчеркнул, что пришёл за трофеями». Игрок «Аль-Насра» — о поведении Криштиану
Комментарии

Полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов рассказал, как звёздный нападающий команды Криштиану Роналду ведёт себя в жизни и об общении с португальским форвардом.

«Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нём. С легионерами – по-испански.

Его сопровождают переводчик и телохранители. Он популярный человек, поэтому принял достаточные меры предосторожности. Криштиану остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим футболистам.

Его зарплата нас мало волнует. В нашей команде игроки высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких футболистов в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьёй, и несколько раз подчеркнул, что пришёл за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растёт каждый день. Он прекрасный пример для подражания», — написал Машарипов в своей колонке на Sports.ru.

«Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану «Роналду ждал этого больше тысячи дней». Футбольный мир в восторге от покера Криштиану

Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023