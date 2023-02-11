Абидаль рассказал, как Гвардиола удивил его в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, чем известный тренер Хосеп Гвардиола удивил его в испанском клубе. Гвардиола сейчас возглавляет английский «Манчестер Сити».



«Помню, как после поражения в финале Кубка Испании с «Реалом» со счётом 0:1 он сказал, что этот результат — полностью его вина. Он готовил одну тактическую схему к той игре, но потом изменил её. Ещё тогда он пообещал, что в следующем матче Лиги чемпионов, где мы также встречались с «Реалом», тактика будет на месте и результат будет другим. И он оказался прав», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2010/2011 «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 2:0.

Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»: