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Абидаль рассказал, как Гвардиола удивил его в «Барселоне»

Абидаль рассказал, как Гвардиола удивил его в «Барселоне»
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Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, чем известный тренер Хосеп Гвардиола удивил его в испанском клубе. Гвардиола сейчас возглавляет английский «Манчестер Сити».

«Помню, как после поражения в финале Кубка Испании с «Реалом» со счётом 0:1 он сказал, что этот результат — полностью его вина. Он готовил одну тактическую схему к той игре, но потом изменил её. Ещё тогда он пообещал, что в следующем матче Лиги чемпионов, где мы также встречались с «Реалом», тактика будет на месте и результат будет другим. И он оказался прав», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2010/2011 «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 2:0.

Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:

«Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России «Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России
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