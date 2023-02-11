Абидаль рассказал, как Гвардиола удивил его в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, чем известный тренер Хосеп Гвардиола удивил его в испанском клубе. Гвардиола сейчас возглавляет английский «Манчестер Сити».
«Помню, как после поражения в финале Кубка Испании с «Реалом» со счётом 0:1 он сказал, что этот результат — полностью его вина. Он готовил одну тактическую схему к той игре, но потом изменил её. Ещё тогда он пообещал, что в следующем матче Лиги чемпионов, где мы также встречались с «Реалом», тактика будет на месте и результат будет другим. И он оказался прав», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2010/2011 «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 2:0.
Полностью интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:
- 11 февраля 2023
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:28
-
11:28