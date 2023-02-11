Николас Пареха: «Спартак» всегда готов побеждать «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха рассказал, что до сих пор следит за командой, и высказался о выступлении красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Да, я поддерживаю «Спартак». Знаю, что у них сейчас очень хороший испанский тренер, и вижу, как хорошо они играют. Там собралась отличная команда, очень сильные игроки. В каждом матче я надеюсь на победу «Спартака», у них неплохая позиция в турнирной таблице. Желаю им ещё больше успехов и чемпионского титула.

«Спартак» всегда готов побеждать «Зенит». Да и каждая команда, которая играет в действительно командный футбол, может конкурировать с такими топами. У «Зенита» очень сильная и крутая команда, но мы не раз обыгрывали их. Да, поражения тоже были, но главное — упорно работать, и всё будет», — приводит слова Парехи «Матч ТВ»



Напомним, у аргентинца был контракт со «Спартаком» с 2010 по 2014 год. В составе московского клуба Пареха стал серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2011/2012.