Эрик Абидаль — о фонде помощи больным: рак — то, что я хорошо знаю

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль рассказал о своём фонде помощи больным раком.
«Я открыл фонд, потому что хотел быть щедрым человеком. Тем, кто помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации. Рак — та вещь, которую я хорошо знал, поэтому фонд направлен на помощь людям, в чьей семье появилась эта болезнь. Мы помогаем пансионатам и хосписам при больницах, в которых живут семьи заболевших.
Больницы хорошо заботятся о них, но семьи живут там в очень тяжёлом психологическом состоянии. Это сложный момент для заболевших, для их детей, братьев и сестёр. Мы пытаемся убедиться, что дети с раком и их близкие живут нормальной жизнью, сообщаем им о нашей поддержке: посещаем эти семьи, вместе с ними переживаем сложные моменты, создаём события, которые станут для них незабываемыми», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:
- 11 февраля 2023
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