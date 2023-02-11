Алехандро Домингес: Бердыев — отличный тренер. Он поможет «Сочи»

Бывший аргентинский футболист Алехандро Домингес высказался о назначении российского специалиста Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Бердыев — отличный тренер, значимый для меня. У него очень высокий уровень, он поможет «Сочи», — передаёт слова Домингеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Домингес известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит». Он становился чемпионом России в составах обоих клубов: с «Зенитом» — в 2007 году, а с «Рубином» — в 2009 году.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. Его команда возобновит сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги матчем с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 марта, начало игры — в 19:30 мск. «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.