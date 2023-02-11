La Gazetta: Осимхен и Кварацхелия намерены остаться в «Наполи» по окончании сезона
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Нападающие «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен не намерены уходить из команды по окончании сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, с представителями обоих футболистов связался спортивный директор «Наполи» Криштиану Джунтоли. Осимхен и Кварацхелия счастливы в нынешней команде и не хотят уходить, несмотря на различные трансферные слухи.
Соглашение с Осимхеном намерены продлить до 2026 года и повысить ему зарплату, которая сейчас составляет € 4,5 млн за сезон. Соглашение Кварацхелии рассчитано до 2027-го, но у грузинского футболиста существенно ниже зарплата. Её в «Наполи» намерены увеличить вдвое.
Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба. Видеоролик:
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