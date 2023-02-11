Экс-директор «Милана» Брайда: Кварацхелия может повторить карьеру Кака или Шевченко

Спортивный директор «Кремонезе» и бывший генеральный директор «Милана» Арьедо Брайда поделился мыслями о будущем вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» очень силён и выиграет чемпионат. У них лучшие нападающие в Европе, поэтому они победят без проблем. Лишь надеюсь, что они не выиграют у «Кремонезе». В футболе случаются сюрпризы, и я надеюсь, что наши ребята создадут их в это воскресенье.



Хорошо играем с сильными клубами и плохо со слабыми? Возможно, так происходит потому, что нам нечего терять против больших. У «Кремонезе» есть трудности, но в Кубке с «Наполи» и «Ромой» мы справились.



Я видел игру «Наполи» на прошлой неделе, эта команда находится на другом уровне. Хвича Кварацхелия может повторить карьеру Кака или Шевченко. Он знает, как обыграть соперника, а в в современном футболе — это самое важное», — приводит слова Брайда Sportitalia.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии восемь голов и девять асситов в 17 матчах чемпионата Италии.

Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125 выпуск